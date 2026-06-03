¡Imparables! Así llegan los concursantes que estrenan esta noche la nueva temporada de ¡Salta!

Antena 3 estrena esta noche, tras El Hormiguero, una nueva temporada de ¡Salta!. Llega al prime time de la cadena líder la segunda edición del espectacular concurso presentado por Manel Fuentes, que ya triunfó en su estreno como el programa líder de la noche de los sábados.

La tensión, el riesgo, la estrategia y los conocimientos generales son los protagonistas del formato. ¡Salta! pone a prueba los conocimientos de cultura general y también la valentía de cinco concursantes que compiten por llevarse un premio de 50.000 euros. Su objetivo es simple: cruzar un imponente puente de 40 metros de largo respondiendo correctamente diez rondas de preguntas.

En el juego tiene un papel fundamental quien consigue el puesto de controller, que elige el orden en el que el resto juegan. Su reto es conseguir que el resto de concursantes le vayan despejando el camino para responder él correctamente en la ronda final. ¿Quién será el primero en llegar esta temporada hasta el final del puente? ¡Dale al play para ver cómo empieza el programa de esta noche!