Soraya Rodríguez: "En la etapa de Zapatero como presidente nunca se entendió su cercanía al régimen venezolano"

Soraya Rodríguez, exdiputada y exportavoz parlamentaria del PSOE, ha opinado en Espejo Público sobre el auto de imputación a José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

En el marco de esta investigación se ha producido un registro en las oficinas de Zapatero, una actuación judicial que no se esperaba ni el expresidente ni la secretaria. Los investigadores han abierto una caja fuerte con documentación que podría ser valiosa. Soraya Rodríguez cree que en el registro los efectivos ya conocían de antemano la existencia de esa caja de seguridad, seguramente de la mano del también implicado Julio Martínez.

La socialista habla de un Zapatero que conoció en un momento determinado cuyos intereses no giraban en torno a acumular dinero. Apunta que el Zapatero que se ve en el auto "es una persona totalmente diferente". "En su etapa de ser presidente del Gobierno no se comprendía su cercanía al régimen venezolano. La Venezuela chavista es una de las peores dictaduras de América latina", apunta.

"Zapatero aparece en el caso por la sociedad 'Análisis Relevante'"

Las 8 empresas relacionadas con el caso Plus ultra perdieron más de 400.000 euros en un año. Se trata de empresas a las que no se conocía operatividad. Casimiro García-Abadillo, director de 'elindependiente, apunta que el caso parte de Plus Ultra por la sospecha de que el Gobierno rescate 'in extremis' una aerolínea con muy pocos empleados. Ahí, en esa investigación, aparece una sociedad que se llama 'Análisis Relevante' a través de la cual aparece Zapatero.

Llama la atención dentro de la investigación la sociedad de Inteligencia Prospectiva. Se trata de una sociedad que no tiene ninguna actividad y que paga en torno a un millón de euros. Esta sociedad se dedica a intermediar la venta de petróleo de Venezuela a China y es de ahí de donde cobraba Zapatero. "La venta del petróleo se hacia de extranjis, se hacía de manera ilegal y a eso según el auto ha colaborado Zapatero. También ha colaborado en la venta de oro, Venezuela no puede vender oro en el mercado internacional porque hay tanta deuda de países que se lo embargarían. Lo vende también de extranjis".

"Estamos ante una situación de extrema gravedad"

Soraya señala que "democracias consolidadas como la nuestra" dictan un auto de imputación que por el momento se enmarca en una fase preliminar de la causa. "Estamos ante una situación de extrema gravedad. Un auto de imputación solo es eso. Para defender el principio de presunción de inocencia hay que defender que en este país la justicia actúe basada en la ley y no hay motivación política de la justicia en este caso. Quien defiende la presunción de inocencia e insinúa la motivación política del auto se está contradiciendo y haciendo flaco favor a la defensa de Zapatero".

Para Rodríguez no hablamos de lobbys ni conseguidores, lo que describe el auto es la actuación de empresas pantalla para hacer negociaciones ilegales y fraudulentas para determinadas personas que están siendo investigadas por blanqueo de capitales. "Todo se produce en el contexto de l negociación de un país como Venezuela que esta sancionada por EEUU y la UE".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.