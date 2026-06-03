Paloma García-Pelayo nos cuenta por qué Tita Cervera ha despedido a parte de su personal: "Se quiere blindar"

Tita Cervera ingresaba hace unas semanas en el hospital y continúa su recuperación en su residencia de Más Mañanas de Costa Brava. Una casa en la que apuesta por la tranquilidad y la discreción, algo que la habría llevado a hacer cambios de personal.

La baronesa ha decidido reducir su círculo cercano para velar por una mayor intimidad. Por eso, en su residencia de Más Mañanas se refugia en su familia y en su personal de confianza.

"Ya no cuenta con el personal que se encargaba directamente de la seguridad de su hijo Borja y sus otras hijas", afirma Paloma García-Pelayo, "se quiere blindar".

Según nos cuenta nuestra colaboradora, Tita quiere evitar filtraciones sobre su estado de salud. "En su comunicado, ella ha contado hasta donde quiso y como quiso", señala.

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