La pregunta de Jorge Fernández a los concursantes, temiendo lo peor: "¿Lo conocíais?"

Tras resolver el panel de la letra traducida, la banda de La ruleta de la suerte ha interpretado un tema muy conocido de Bryan Adams.

Probablemente este tema sea tan conocido como años hace desde su publicación. Algo que ha incitado a Jorge Fernández a hacer una pregunta a los concursantes: "¿Lo conocíais?".

Sin embargo, ninguno de los tres concursantes sabían de la existencia de esta canción debido a su edad. ¡No te lo pierdas!

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