Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos la última hora sobre el juicio contra Luis Lorenzo

La muerte de Isabel, tía de Arancha Suárez Palomino, sigue siendo el eje de un caso que ha acabado llevando a juicio al actor Luis Lorenzo y a su exmujer. La anciana falleció en 2021, a los 85 años, en unas circunstancias que generaron dudas desde el primer momento y que hoy están bajo la lupa de la Justicia.

Según la acusación, Isabel habría pasado sus últimos meses viviendo con la pareja después de abandonar su residencia habitual, un traslado que, según el entorno de tía Isabel, se produjo sin su consentimiento. Personas cercanas y antiguas cuidadoras sostienen además que durante ese periodo sufrió una situación de abandono y deterioro.

A estas sospechas se suman presuntas irregularidades económicas. Los investigadores analizan diversos movimientos bancarios realizados desde las cuentas de la octogenaria, en los que habrían desaparecido varios miles de euros.

Hoy, te contamos la última hora sobre el caso que se ha llevado todas las miradas. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!