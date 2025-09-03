Tensión entre Toni Bolaño y Javier Caraballo por el encuentro de Illa y Puigdemont: "Es un delincuente y hay que ir a agasajarlo"

Eran las 16:15 horas del martes cuando el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, se reunieron en la delegación de la Generalitat de Bruselas por primera vez desde que el socialista tomó las riendas de Cataluña.

Este encuentro, fuera del país, ha generado críticas. En la sala, el prófugo pidió que no hubiera ninguna bandera oficial porque no quería que la española estuviera presente. En el plató de 'Espejo Público', el periodista Toñi Bolaño cree que Puigdemont ha dado "un paso muy significativo" al aceptar la reunión con el actual presidente de Cataluña dando "el reconocimiento de que el presidente legítimo no es tan legítimo".

Tras esta reunión, Bolaño afirma que "de alguna manera lo asume todo", ya que no lo reconocía como la máxima autoridad de la región catalana, y de hecho se negó "a ser la figura de la oposición en el Parlament". Con todos estos cambios subraya que "volvemos a la realidad de Cataluña, le pese a quien le pese".

Por su parte, Javier Caraballo considera que la realidad de la que habla su compañero de profesión no existe. El motivo al que se acoge es porque no se puede llamar normalidad cuando "una cita a la que va un representante del Estado como es Illa no se puede poner ni la bandera".

"Un delincuente"

También se ha pronunciado sobre "los dos mensajes que lanza el gobierno". El primero de ellos es que "quien tiene una deuda se la quitamos, no hay que pagarla", así como al señalar a Puigdemont como "un delincuente que se fuga de España y hay que ir a recibirlo y agasajarlo".

Sin embargo Bolaño apunta que la reunión se produjo porque Illa iba a una exposición a la capital belga para inaugurar el milenario de Monserrat en el salón de la delegación de la Generalitat, justamente donde han mantenido la posterior reunión. "La normalidad hubiera sido hacer la reunión en Barcelona", concluye el periodista.

