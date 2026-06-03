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La Diputación de Badajoz emitió hasta 3 actas con distintas calificaciones para el hermano de Pedro Sánchez: "Para que no existiera agravio comparativo"

La Diputación de Badajoz elaboró dos actas con distinta puntuación para baremar a los 11 candidatos que se presentaron a la plaza que ganó David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Espejo

Las actas del 'hermanísimo' de Sánchez.

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Laura Simón
Publicado:

Según ha podido saber Espejo Público la Diputación de Badajoz elaboró dos actas con distinta puntuación para valorar a los 11 candidatos que se presentaron al puesto de jefe de la oficina de artes escénicas en la Diputación de Badajoz que ocupó David Sánchez en 2022. Una adjudicación por la que ahora se investiga al hermano del presidente del Gobierno. Por un delito de presunto tráfico de influencias y prevaricación.

Podemos denuncia el primer acta y se procede a la elaboración de la segunda

En la primera acta curiosamente todos los aspirante suspenden. Por 10 suspensos hay un solo aprobado. Este acta es denunciada por Podemos y posteriormente se procede a la elaboración de un segundo acta. De los candiatos 5 suspenden y 6 aprueban. Entre ellos David Sánchez que saca la mejor nota. A ninguno de los 6 aprobados les alcanza la nota para esta plaza.

Según OK Diario se llega incluso a elaborar un tercer acta que establece que David Sánchez ha hecho un 100 de 100 en el examen. Se trataría de un tercer acta de un borrador. Esta nota iría variando hasta 90 para que no existiera agravio comparativo con el resto de compañeros.

Explica Mariló Montero, colaboradora de Espejo Público, que todo parece indicar que se ha montado un cortijo para colocar a dedo no solo al hermano de Pedro Sánchez, sino a otras personas entre ellos también que están testificando y son socialistas.

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