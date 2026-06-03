Madrid bajo tierra: la operación secreta para proteger al Papa

Miles de personas asistirán este fin de semana a la Visita del Papa León XIV y mientras, una unidad fundamental de la Policía Nacional garantizará la seguridad de todos los presentes: la unidad de Subsuelo. Un equipo de Espejo Público ha podido acompañar a cuatro de estos agentes en una de sus intervenciones bajo el suelo de Madrid.

"Aquí tenemos agua, electricidad, cable de telefonía...", muestran a nuestras cámaras. A través de una alcantarilla, descubrimos junto a David Sánchez, jefe de equipo, todo una ciudad subterránea. Cuenta que lo que buscan son manipulaciones, algo diferente a la revisión anterior o cualquier movimiento extraño.

"Ratas más grandes que un gato, cucarachas, arañas..."

¿Y qué es lo más raro que han encontrado ahí abajo? "Ratas más grandes que un gato, cucarachas, arañas...", relatan. Otro de los compañeros, Asier Herrero, añadía que se suelen encontrar DNI y objetos sustraídos: "Los tiran por las alcantarillas y luego quedan aquí abajo"

Estos agentes suelen moverse entre aguas fecales, con una calidad de aire en ocasiones no muy óptima. Por ello, suelen utilizar el equipamiento adecuado para estas zonas más hostiles: guantes, mascarillas, botas de protección y trajes EPI. "Son aguas fecales de los domicilios o de la zona industrial", explicaba el jefe del operativo.

"Existes riesgos biológicos, químicos, de inundación o derrumbamiento"

Durante todos estos minutos comprobamos que el riesgo que tiene los agentes de subsuelo es grande. "Hay que tener en cuenta los riesgos propios de la policía, siempre bajamos armados, y además los riesgos biológicos, riesgos químicos, de inundación, de derrumbamiento..." explicaba Sánchez.

Para entrar en esta unidad es necesario superar varias pruebas y, por supuesto, no tener claustrofobia ni miedo a los insectos.

Cuando miles de personas miren al Papa, la Policía Nacional de Subsuelo seguirá trabajando ahí abajo, invisibles para el público pero esenciales para que todo transcurra a la perfección.

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