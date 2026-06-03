Juan Carlos, funcionario del SEPE expedientado por atender a ciudadanos sin cita previa: "Es un sistema absolutamente colapsado"

El SEPE ha abierto un expediente a Juan Carlos, uno de sus funcionarios, por atender a ciudadanos sin cita. Algo que este denuncia ya que asegura que es su deber y que resulta difícil rechazar a personas en situación de vulnerabilidad, aunque no tengan cita previa.

Según cuenta Juan Carlos, aunque primero atendía a los ciudadanos con cita previa, cuando tenía algún rato libre ayudaba a personas que necesitaban trámites urgentes, como personas que solicitaban ayudas sociales o trabajadores temporales que, si no se les atendía rápido, podían estar meses sin cobrar.

Juan Carlos defiende que la cita previa puede ser muy buena, pero no puede tomarse como un fin que aparte a los usuarios del sistema público. "Yo tengo vergüenza profesional y no puedo estar en una oficina vacía y decirle a alguien que viene apurado que intente conseguir una cita cuando es casi imposible", afirma.

La sanción podría suponer hasta seis meses de suspensión de empleo y sueldo, algo que indigna profundamente a Juan Carlos, ya que sostiene que no solo no perjudicaba a personas con cita, sino que ayudaba a los que más lo necesitaban. "Les ayudaba en un sistema absolutamente colapsado", advierte.

Juan Carlos tiene claro que recurrirá todas las vías posibles, defendiendo su deber de ayudar a los ciudadanos. ¿Logrará volver a trabajar?

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