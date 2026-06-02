Las incógnitas sobre la muerte de madre e hija en un pantano de León: "Si pisas mal eso te arrastra"

Silvia Lorenzo es periodista de El Mundo y ha seguido muy de cerca el ahogamiento de una joven y su madre en Baños de Cerrato (Palencia). Las mujeres se lanzaron al agua para salvar al hijo de la menor de ellas, nieto de la mayor. El pequeño de 5 años estaba jugando en una zona de baja profundidad con una pequeña tabla cuando empezó a mostrar dificultades para llegar a la orilla. Finalmente el niño fue rescatado por un pescador que se encontraba en la zona mientras que las dos mujeres perdieron la vida en el agua.

El pescador pensó que madre e hija se bañaban en una zona de baja profundidad

Explica la periodista Silvia Lorenzo que el pescador que presenció la escena pensó en un primer momento que madre e hija se estaban bañando en una zona de baja profundidad, posteriormente vio cómo perdían el control en la zona siendo atrapadas por el agua. Cree que habría algún socavón en el fondo que al pisar mal las arrastrara a una zona de más profundidad. "Si pisas mal eso te arrastra a una zona peligrosa si no sabes nadar".

El niño estaba con una tabla de surf en una zona aparentemente estancada pero cerca ya corría el agua con bastante fuerza. En el embalse la corriente llega muy fuerte. La familia alerta de que en la zona no había ningún cartel que alertara de la peligrosidad de la zona.

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