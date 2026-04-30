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'Caso mascarillas'

Soraya Rodríguez: "Cuando veo sentados a Koldo y Ábalos me pregunto cómo es posible que estos personajes nos hayan ganado las primarias"

La exportavoz del PSOE Soraya Rodríguez sostiene que en el 'caso mascarillas' vemos "a un presunto delincuente (Koldo) que trata de señor a otro delincuente como Ábalos e intenta denigrar a mujeres prostituidas". "Son dos puteros que han estado mucho tiempo abusando de mujeres", añade.

Soraya Rodríguez, sobre el 'caso mascarillas'.

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Laura Simón
Publicado:

Soraya Rodríguez, exportavoz del PSOE, ha analizado en Espejo Público las declaraciones que están teniendo lugar en el juicio por el 'caso mascarillas'. "Esta trama tiene estos componentes miserables, estamos viendo a un presunto delincuente (Koldo) que trata de señor a otro delincuente como Ábalos e intenta denigrar a mujeres prostituidas. Son dos puteros que han estado mucho tiempo abusando de mujeres", dice sobre Koldo y Ábalos que tienen su declaración prevista para este jueves.

La del PSOE se pregunta cómo es posible que estos dos individuos "fueran lo más grande de la trama": los que abrían puertas en el ministerio... Le parece "increíble" que Ábalos haya tenido tanto poder dentro del partido y del Gobierno de Sánchez. "Decidieron que era la persona adecuada para acumular el mayor poder orgánico en el PSOE y ocupar el ministerio de mayor inversión del Gobierno".

Cuando les ve sentados en sede judicial se pregunta "cómo es posible que estos personajes le hayan ganado las primarias".

"Las acusaciones de Aldama son gravísimas pero estamos escuchando a un delincuente"

Las acusaciones de Aldama sobre Pedro Sánchez le parecen gravísimas pero recuerda que "estamos escuchando a un delincuente". "Está sentado en la silla del acusado e intenta decir todo lo que puede para tener la menor pena posible".

Sobre la presunta financiación irregular del PSOE, cree que "estamos viendo mucho cinismo en el juicio". "Lo que dijo Aldama de que era un enviado por parte del Gobierno con Guaidó no me cuadra. Cuando Guaidó fue reconocido como presidente interino de Venezuela no fue uno de los Gobiernos que más apoyó esa declaración, más allá de que en esa trama quisieran hacer un negocio. Lo más preocupante es que el Gobierno de España haya tenido esta relación de apoyo a un dictador como Maduro y ahora tengamos una línea de apoyo a su sucesora que tiene abiertas diligencias en la corte penal internacional".

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