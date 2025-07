Excomisario Villarejo: "Vamos a sacar una ley contra la prostitución... ¡Y su suegro con puticlubs!"

En la comparecencia de Pedro Sánchez de este miércoles, en la que anunciaba 15 nuevas medidas anticorrupción, Feijóo hablaba por primera vez en el Congreso de "las saunas y los prostíbulos" del suegro del presidente del Gobierno. Unos audios que desvelaba el diario The Objective hace un mes, y que formaban parte del material que Leire Díez tenía en su pendrive.

En ellos, se escuchaba al ex comisario Villarejo en mayo de 2016, en plena precampaña, hablando de Pedro Sánchez y del negocio de su suegro: "Cómo se le ocurre a este hombre decir un día, 15 días antes de las elecciones: 'Vamos a sacar una ley contra la prostitución y no sé qué...' ¡Y su suegro con puticlubs! ¡Vamos, no me jodas! ¡Es que hay que ser tonto a las tres!", decía José Manuel Villarejo.

"Begoña Gómez le hacía el pago en sobres a las chicas del prostíbulo"

Según la colaboradora y tertuliana de Espejo Público, Elisa Beni: "Ayer consiguieron entrevistar en Telemadrid a un ex trabajador de los negocios de Sabiniano Gómez, el suegro de Pedro Sánchez, y decía que las saunas no eran todas gays, sino que eran prostíbulos de mujeres, en concreto uno muy conocido que ha sido el de Castellana 180, que es el de más lujo. Este hombre decía que Begoña Gómez acudía por las mañanas a los negocios a recaudar la caja y hacer el pago en sobres a las chicas del prostíbulo".

Así actuaba el hermano de Sabiniano en el hospital

El hecho de que el padre de Begoña Gómez hubiera convertido varios pisos en prostíbulos y saunas, era un rumor que, según confirmaba la periodista en Espejo Público: "Todo el mundo sabía en Madrid, al igual que todo el mundo sabe lo del hermano de Sabiniano: que llegaba al hospital en silla de ruedas con una asistente, una mujer de color, y que él llegaba levantando el brazo y diciendo '¡Viva Franco!', en Madrid esas cosas se saben porque aunque sea muy grande, es como un pueblo".

El suegro de Sánchez tenía 6 prostíbulos

El padre de Begoña Gómez tenía un total de 6 prostíbulos, aunque el más conocido y lujoso era el de Castellana 180, había otro en San Bernardo justo enfrente del Ministerio. "Se hicieron unos habitáculos, y había chicas que traían de refresco y se lo alquilaban como si fuera un piso compartido para que luego bajaran a las saunas e hicieran sus servicios allí. Y luego, cuando dejó de rentar, los cubículos se utilizaban como ocupaciones derivadas de la sauna gay que había debajo", afirma la colaboradora y analista.

