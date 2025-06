El audio de Villarejo sobre el suegro de Sánchez: "¿Vamos a sacar una ley contra la prostitución? ¡Y su suegro con puticlubs!"

Un nuevo audio del excomisario Villarejo hablando sobre los negocios del suegro de Pedro Sánchez ha salido a la luz Según informa el diario The Objective, la grabación forma parte del contenido que Leire Díez entregó recientemente al número tres del PSOE, Santos Cerdán, en forma de memoria USB.

La grabación, a la que ha tenido acceso The Objective, data de mayo de 2016, en plena precampaña electoral. En ella se escucha a Villarejo comentando las propuestas del entonces candidato socialista sobre la abolición de la prostitución. En concreto, el excomisario critica abiertamente la iniciativa de Sánchez y lanza insinuaciones sobre el suegro del actual presidente del Gobierno, padre de Begoña Gómez, vinculándolo con negocios de clubes de alterne.

"¿Cómo se le ocurre a este hombre decir, 15 días antes de las elecciones: ‘Vamos a sacar una ley contra la prostitución’? ¡Y su suegro con puticlubs! ¡Vamos, no me jodas!", afirma Villarejo en el audio. "¡Es que hay que ser tonto a las tres!", concluye. "Él, cuando no tenía curro, estuvo hablando con un par de asesores fiscales para ver cómo metían lo que ganaba su parienta cuando estaba en el negocio del suegro, de su padre… ¿Eh? Ella sabrá…", señala el excomisario.

Conversaciones entre Villarejo y Cospedal

Este lunes salieron a la luz nuevos audios extraídos del pendrive de Leire Díez, con grabaciones protagonizadas por el excomisario José Manuel Villarejo. Según han publicado El País y Libertad Digital, entre los archivos figura una conversación con la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, fechada el 6 de julio de 2017.

En el audio, Villarejo pide a Cospedal que interceda para modificar la cúpula policial, a la que acusa de estar controlada por "los del PSOE". Cospedal responde que ya está trabajando con Interior y que la nueva estructura, también en la Guardia Civil, está "hecha". Además, Villarejo advierte sobre un "problema gordo con los catalanes" en verano, en referencia al referéndum del 1-O.

La conversación también aborda la llamada 'Operación Cataluña' y menciona al fiscal anticorrupción José Grinda. Según Villarejo, personas cercanas a Margarita Robles le ofrecieron ayuda con su situación judicial a cambio de declarar que la operación era una estrategia del PP. La grabación más polémica muestra a Cospedal afirmando: "A Grinda hay que matarlo", en pleno intercambio sobre la presión judicial que afrontaba Villarejo. Estas nuevas revelaciones vuelven a agitar las relaciones entre política, policía y justicia en uno de los casos más turbios de los últimos años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.