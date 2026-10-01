Máxima tensión a 24 horas de la votación del decreto "Hay que sudar la camiseta hasta el último momento"

Máxima tensión a solo 24 horas de que el Congreso vote los decretos de vivienda. El Gobierno apura las negociaciones para intentar sacar adelante unas medidas que siguen sin tener garantizados todos los apoyos. La incertidumbre crece ante la posición de algunos grupos y el PSOE evita dar por perdida la votación.

"La aprobación de este decreto no es una victoria o una derrota para el Gobierno"

Ante las dudas sobre el sentido del voto de algunos grupos, Víctor Camino asegura que el Gobierno mantiene el objetivo de sacar adelante las medidas. "Hay una ambición por aprobar los dos decretos y por conseguir agilizar la solución al problemón de la vivienda", sostiene el dirigente socialista, que se muestra "razonablemente optimista" pese a las dificultades.

El socialista defiende además que la aprobación del decreto no debe interpretarse únicamente como una cuestión política para el Gobierno. "La aprobación de este decreto no es una victoria o una derrota para el Gobierno, sino una victoria para las alrededor de 9 millones de personas que ahora mismo viven en régimen de alquiler", asegura. Entre las medidas que destaca se encuentran los topes al alquiler y las actuaciones para evitar desahucios.

"No tiraría la toalla"

Ante las críticas sobre el posible efecto de los límites al alquiler sobre la oferta de vivienda, Camino defiende que el nuevo decreto incorpora también incentivos fiscales. "Este decreto da bonificaciones fiscales a inquilinos y también bonificaciones fiscales a caseros", explica. Según detalla, los inquilinos con un salario inferior a 33.000 euros brutos podrían beneficiarse de una ayuda equivalente a un mes de alquiler, mientras que los propietarios que alquilen sus viviendas a precios asequibles tendrían una bonificación del 100% en el IRPF.

El representante del PSOE insiste en que se trata de un paquete de medidas. "Son 60 medidas en total que afectan directamente al corazón de esas personas", señala. A pocas horas de la votación, Camino evita dar por perdida la negociación y vuelve a lanzar un mensaje a los grupos que todavía pueden resultar decisivos "yo no tiraría la toalla. Creo que hay que sudar la camiseta hasta el último momento".

También reclama al Partido Popular que facilite la aprobación del decreto y pide a los populares "un ejercicio de responsabilidad". El PP, por su parte, mantiene su rechazo y ha calificado el texto de "decreto trampa".

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