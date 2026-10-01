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Mejores momentos | 1 de octubre

Mario consigue resolver un panel de 900 euros en el último momento: “¡La tengo!”

Mario ha forzado su suerte hasta el límite, logrando acumular nada menos que 900€ en el marcador antes de conocer la respuesta correcta.

Mario en La ruleta de la suerte

Mario consigue resolver un panel de 900 euros en el último momento: “¡La tengo!”

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Borja Tamayo
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Mario ha heredado un panel de Raúl, que se veía obligado a ceder el turno a su compañero con 125€ acumulados. Sin embargo, todavía quedaban muchas letras por desvelarse y el concursante distaba de conocer la respuesta que se ocultaba en la pantalla de Brian.

Su primera tirada ha causado el pánico, a punto de caer en la Quiebra. Ahora bien, acto seguido ha ido a parar a la casilla de 150€, después a la de 200€, luego a la de 75€, ha continuado con la de 50€ y, cuando parecía que ya no daba para más, ha atinado a la de 100€.

Con 900€ acumulados, el concursante sentía los nervios a flor de piel al ser incapaz de resolver el panel. Una tensión que casi lo lleva a tirar de nuevo para arriesgarlo todo al azar. Afortunadamente, en el último instante, ha deducido la palabra que le quedaba y, de este modo, se ha llevado una ovación más que merecida.

¿Quieres ver esta prueba de nuevo? ¡Dale play al vídeo de arriba!

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