Mejores momentos | 1 de octubre
Raúl convierte esta falsa definición de pistacho en 525 euros y una ola del público
Raúl ha empezado en La ruleta de la suerte por todo lo alto, ganando la primera Prueba de Velocidad Musical y, acto seguido, llevándose la primera ola del programa. ¡Enhorabuena!
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Raúl ha logrado hacerse con los primeros 100€ en la Prueba de Velocidad Musical y, tras las presentaciones correspondientes de los concursantes, ha inaugurado la ruleta cayendo en un Me lo quedo. Ahora bien, el panel estaba en blanco y tenía un largo camino por recorrer. ¿La única pista? Era una falsa definición de pistacho.
Su segunda tirada le ha permitido desvelar todas las vocales y, a partir de ese momento, todo ha ido rodado. Y es que Raúl ha ido sumando dinero poco a poco, con casillas como la de 100€ o en varias ocasiones la de 50€, para colocarse con nada menos que 525€.
Finalmente, ha dado con la respuesta de la pantalla de Brian: “Fruto seco que está colonizando el planeta”. Una expresión que ha despertado las risas entre el público, además de la merecidísima primera ola del programa para Raúl. ¡Vuelve a ver el panel en el vídeo de arriba!
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