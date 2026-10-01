Raúl convierte esta falsa definición de pistacho en 525 euros y una ola del público

Raúl ha logrado hacerse con los primeros 100€ en la Prueba de Velocidad Musical y, tras las presentaciones correspondientes de los concursantes, ha inaugurado la ruleta cayendo en un Me lo quedo. Ahora bien, el panel estaba en blanco y tenía un largo camino por recorrer. ¿La única pista? Era una falsa definición de pistacho.

Su segunda tirada le ha permitido desvelar todas las vocales y, a partir de ese momento, todo ha ido rodado. Y es que Raúl ha ido sumando dinero poco a poco, con casillas como la de 100€ o en varias ocasiones la de 50€, para colocarse con nada menos que 525€.

Finalmente, ha dado con la respuesta de la pantalla de Brian: “Fruto seco que está colonizando el planeta”. Una expresión que ha despertado las risas entre el público, además de la merecidísima primera ola del programa para Raúl. ¡Vuelve a ver el panel en el vídeo de arriba!