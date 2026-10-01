Así funciona la herramienta que monitoriza la crisis de Ceuta en las redes sociales para prevenir nuevas entradas masivas de migrantes

La entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del pasado 30 de julio fue alentada a través de las redes sociales. Miles de marroquíes decidieron unirse a la convocatoria de cruzar la frontera siguiendo los mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales como X o Instagram.

El Gobierno trabaja ahora en la prevención de nuevas entradas, como la que también circuló en redes fechada el pasado 23 de septiembre. Para poder adelantarse a estos escenarios las herramientas de inteligencia monitorizan los movimientos de los protagonistas del conflicto en las redes sociales. El exdiputado de Vox y analista Víctor Sánchez del Real ha desarrollado una de estas herramientas que permite saber a tiempo real la reacción de las cuentas más activas que opinan sobre la crisis ceutí.

"Antes de la entrada masiva el Gobierno ya tenía este tipo de herramientas"

Explica que antes de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, el Gobierno tenía ya herramientas como la que él ha implementado con su equipo. El problema, añade, es que muchos de los proveedores de estos software no son soberanos y los propietarios de los datos son muchas veces otros como el Gobierno norteamericano.

A través de un sistema de monitorización con geolocalización la herramienta permite identificar las cuentas más activas en el conflicto de origen español, marroquí y saharaui y ver cuáles son los mensajes que quieren transmitir a la población en redes. Muchas veces lo hacen a través de los denominados enjambres: grupos organizados que quieren imponer una idea determinada o rebatir la del contrario enviando mensajes de manera masiva.

Las principales tesis que se defienden desde el frente marroquí sostienen que Marruecos es territorio colonial que hay que liberar y niegan cualquier implicación del gobierno marroquí con la invasión a Ceuta. Estas mismas cuentas se refieren a Pedro Sánchez como 'hombre de Estado' mientras que a PP y a Vox les denominan "fachas".

En su experiencia analizando los mensajes que circulan en las redes, Sánchez del Real asegura que "los saharauis han defendido más la españolidad de Ceuta en redes que el Gobierno de España".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.