Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Crisis Ceuta

Así funciona la herramienta que monitoriza la crisis de Ceuta en las redes sociales para prevenir nuevas entradas masivas de migrantes

La herramienta, desarrollada por el exdiputado de Vox y analista Víctor Sánchez del Real, permite geolocalizar las cuentas más activas en redes que comparten mensajes sobre el conflicto ceutí y conocer las reacciones de todos los frentes a tiempo real.

Herramienta en redes sociales

Publicidad

Laura Simón
Laura Simón
Publicado:

La entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del pasado 30 de julio fue alentada a través de las redes sociales. Miles de marroquíes decidieron unirse a la convocatoria de cruzar la frontera siguiendo los mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales como X o Instagram.

El Gobierno trabaja ahora en la prevención de nuevas entradas, como la que también circuló en redes fechada el pasado 23 de septiembre. Para poder adelantarse a estos escenarios las herramientas de inteligencia monitorizan los movimientos de los protagonistas del conflicto en las redes sociales. El exdiputado de Vox y analista Víctor Sánchez del Real ha desarrollado una de estas herramientas que permite saber a tiempo real la reacción de las cuentas más activas que opinan sobre la crisis ceutí.

"Antes de la entrada masiva el Gobierno ya tenía este tipo de herramientas"

Explica que antes de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, el Gobierno tenía ya herramientas como la que él ha implementado con su equipo. El problema, añade, es que muchos de los proveedores de estos software no son soberanos y los propietarios de los datos son muchas veces otros como el Gobierno norteamericano.

A través de un sistema de monitorización con geolocalización la herramienta permite identificar las cuentas más activas en el conflicto de origen español, marroquí y saharaui y ver cuáles son los mensajes que quieren transmitir a la población en redes. Muchas veces lo hacen a través de los denominados enjambres: grupos organizados que quieren imponer una idea determinada o rebatir la del contrario enviando mensajes de manera masiva.

Las principales tesis que se defienden desde el frente marroquí sostienen que Marruecos es territorio colonial que hay que liberar y niegan cualquier implicación del gobierno marroquí con la invasión a Ceuta. Estas mismas cuentas se refieren a Pedro Sánchez como 'hombre de Estado' mientras que a PP y a Vox les denominan "fachas".

En su experiencia analizando los mensajes que circulan en las redes, Sánchez del Real asegura que "los saharauis han defendido más la españolidad de Ceuta en redes que el Gobierno de España".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

El excasero y un pastelero del barrio de Maricarmen

Un pastelero del barrio de Maricarmen y su excasero coinciden en que era mala vecina: "Si es una cosa injusta, hubiésemos salido nosotros a manifestarnos"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

“¡Míralo bien!”: Jorge Fernández tienta a Mario con el Supercomodín

Sonsoles Ónega

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, novedades importantes de la sospechosa muerte de Josep Juanpere

Raúl en La ruleta de la suerte

Raúl convierte esta falsa definición de pistacho en 525 euros y una ola del público

El clan contratado para destruir a la jueza Biedma
EXCLUSIVA

En exclusiva, el presunto clan criminal contratado por el PSOE para destruir a la jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez

Nuggets de merluza y garbanzos
FÁCILES DE PREPARAR

Receta de nuggets de merluza y garbanzos: ideales para dar pescado y legumbres a los más pequeños

Crema de arroz con leche
TOMA NOTA

La receta de crema de arroz con leche de Karlos Arguiñano para “chuparse los dedos”

Karlos Arguiñano ha preparado un postre tan sencillo como delicioso. Y es que, como él mismo explica, esta crema de arroz con leche está para “chuparse los dedos”. ¡No te pierdas la receta!

Herramienta en redes sociales
Crisis Ceuta

Así funciona la herramienta que monitoriza la crisis de Ceuta en las redes sociales para prevenir nuevas entradas masivas de migrantes

La herramienta, desarrollada por el exdiputado de Vox y analista Víctor Sánchez del Real, permite geolocalizar las cuentas más activas en redes que comparten mensajes sobre el conflicto ceutí y conocer las reacciones de todos los frentes a tiempo real.

José Carlos Díez y Tania Sánchez chocan por la vivienda: "Lo que está fallando aquí es el Estado"

José Carlos Díez y Tania Sánchez chocan por la vivienda: "Lo que está fallando aquí es el Estado"

Melendi, coach de La Voz

Avance exclusivo de La Voz: apenas ha cantado sobre un escenario y se atreve con un temazo de Rosalía

PSOE GOBIERNO

Máxima tensión a 24 horas de la votación del decreto "Hay que sudar la camiseta hasta el último momento"

Publicidad