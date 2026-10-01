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Rodada en Agaete

"No queríamos volver": el elenco de A la deriva, enamorado de las localizaciones de la serie

Los actores de la serie han recordado todas las secuencias que rodaron en Agaete, Gran Canaria, y nos han confesado lo importante que ha sido para ellos para aportar verdad a esta historia.

"No queríamos volver": el elenco de A la deriva, enamorado de las localizaciones de la serie

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Ximena Rodero | Celia Gil | Patri Bea
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Uno de los grandes atractivos de A la deriva son las localizaciones de la serie. La mayoría de los exteriores fueron grabados en Agaete, un pueblo pesquero de Gran Canaria, por lo que los actores tuvieron tiempo de conocer y disfrutar del municipio.

"Me quedé muy impresionado con el pueblo", nos explicaba Richard Holmes, Curro en la serie. Sus compañeros han suscrito sus palabras y han añadido que ha sido una parte fundamental para añadir calidad a la serie y para meterse en suspersonajes.

Michel Noher, Tristán en A la deriva, nos ha contado que estuvieron trabajando con pescadores de Agaete que le enseñaron a hacer nudos para ser lo más fiel posible a la realidad en las escenas que ha rodado en el barco.

"Empezar a grabar allí nos ha servido para hacer piña", ha explicado Amparo Fernández, mientras que Camila Viyuela ha recalcado que no se querían volver. ¡Escucha todo lo que nos han contado los actores sobre los exteriores de la serie en el vídeo de arriba!

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