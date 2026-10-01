“¡Míralo bien!”: Jorge Fernández tienta a Mario con el Supercomodín

El Panel de la Letra Oculta pone en juego el gajo más codiciado por cualquier concursante de La ruleta de la suerte: el Supercomodín. Quien lo ostenta, tiene múltiples posibilidades en lo que respecta a las ayudas que va a recibir a lo largo del programa; sin embargo, para conseguirlo, primero hay que encontrar una consonante escondida.

Después de la primera ola recibida por Raúl, Mario tenía la presión de equiparar su marcador al de su compañero. Un reto que, con el panel completamente vacío, no resultaba precisamente sencillo en primera instancia. No obstante, el concursante ha ido desvelando consonantes paso a paso hasta situarse, precisamente, en la misma cifra que había conseguido Raúl el turno anterior.

Ya sabiendo la respuesta y con un altavoz inteligente sumado a su bote particular, el jugador se ha enfrentado a la tentación de Jorge Fernández. “¡Míralo bien!”, le ha dicho el presentador mientras le mostraba el gajo. ¿Habrá conseguido resistirse o habrá seguido arriesgando? ¡Compruébalo dando play al vídeo de arriba!