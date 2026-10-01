Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 1 de octubre

“¡Míralo bien!”: Jorge Fernández tienta a Mario con el Supercomodín

El Supercomodín es el gajo más codiciado y Jorge Fernández bien lo sabe. ¿Logrará Mario vencer a la tentación?

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

“¡Míralo bien!”: Jorge Fernández tienta a Mario con el Supercomodín

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

El Panel de la Letra Oculta pone en juego el gajo más codiciado por cualquier concursante de La ruleta de la suerte: el Supercomodín. Quien lo ostenta, tiene múltiples posibilidades en lo que respecta a las ayudas que va a recibir a lo largo del programa; sin embargo, para conseguirlo, primero hay que encontrar una consonante escondida.

Raúl en La ruleta de la suerte

Raúl convierte esta falsa definición de pistacho en 525 euros y una ola del público

Después de la primera ola recibida por Raúl, Mario tenía la presión de equiparar su marcador al de su compañero. Un reto que, con el panel completamente vacío, no resultaba precisamente sencillo en primera instancia. No obstante, el concursante ha ido desvelando consonantes paso a paso hasta situarse, precisamente, en la misma cifra que había conseguido Raúl el turno anterior.

Ya sabiendo la respuesta y con un altavoz inteligente sumado a su bote particular, el jugador se ha enfrentado a la tentación de Jorge Fernández. “¡Míralo bien!”, le ha dicho el presentador mientras le mostraba el gajo. ¿Habrá conseguido resistirse o habrá seguido arriesgando? ¡Compruébalo dando play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

“¡Míralo bien!”: Jorge Fernández tienta a Mario con el Supercomodín

Sonsoles Ónega

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, novedades importantes de la sospechosa muerte de Josep Juanpere

Raúl en La ruleta de la suerte

Raúl convierte esta falsa definición de pistacho en 525 euros y una ola del público

El clan contratado para destruir a la jueza Biedma
EXCLUSIVA

En exclusiva, el presunto clan criminal contratado por el PSOE para destruir a la jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez

Nuggets de merluza y garbanzos
FÁCILES DE PREPARAR

Receta de nuggets de merluza y garbanzos: ideales para dar pescado y legumbres a los más pequeños

Crema de arroz con leche
TOMA NOTA

La receta de crema de arroz con leche de Karlos Arguiñano para “chuparse los dedos”

Karlos Arguiñano ha preparado un postre tan sencillo como delicioso. Y es que, como él mismo explica, esta crema de arroz con leche está para “chuparse los dedos”. ¡No te pierdas la receta!

Herramienta en redes sociales
Crisis Ceuta

Así funciona la herramienta que monitoriza la crisis de Ceuta en las redes sociales para prevenir nuevas entradas masivas de migrantes

La herramienta, desarrollada por el exdiputado de Vox y analista Víctor Sánchez del Real, permite geolocalizar las cuentas más activas en redes que comparten mensajes sobre el conflicto ceutí y conocer las reacciones de todos los frentes a tiempo real.

José Carlos Díez y Tania Sánchez chocan por la vivienda: "Lo que está fallando aquí es el Estado"

José Carlos Díez y Tania Sánchez chocan por la vivienda: "Lo que está fallando aquí es el Estado"

Melendi, coach de La Voz

Avance exclusivo de La Voz: apenas ha cantado sobre un escenario y se atreve con un temazo de Rosalía

PSOE GOBIERNO

Máxima tensión a 24 horas de la votación del decreto "Hay que sudar la camiseta hasta el último momento"

Publicidad