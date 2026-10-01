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José Carlos Díez y Tania Sánchez chocan por la vivienda: "Lo que está fallando aquí es el Estado"

José Carlos Díez y Tania Sánchez confrontan sus puntos de vista sobre el problema de la vivienda y el papel de las administraciones para hacer frente al déficit de hogares.

José Carlos Díez y Tania Sánchez chocan por la vivienda: "Lo que está fallando aquí es el Estado"

José Carlos Díez y Tania Sánchez chocan por la vivienda: "Lo que está fallando aquí es el Estado"

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Alejandro Hergon
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La vivienda se convierte en uno de los grandes temas de debate en La Mesa. José Carlos Díez ha puesto cifras al problema y ha señalado que España se enfrenta actualmente a un déficit de unas 750.000 viviendas, según el dato que ha aportado del Banco de España.

"Estamos en un déficit de viviendas de unas 750.000. Entonces, son muchas viviendas", ha explicado el economista, que ha defendido que el problema no afecta únicamente a casos concretos, sino que se extiende por distintas ciudades españolas.

240.000 nuevos hogares y 100.000 viviendas construidas

Díez ha apuntado al crecimiento de la población como una de las causas de esta situación. Según los datos que ha expuesto en la mesa, el año pasado se crearon 240.000 hogares, mientras que se construyeron 100.000 viviendas.

En cuanto a la vivienda pública, ha señalado que el Estado construye actualmente unas 10.000 viviendas de protección oficial, mientras que en alquiler de protección oficial la cifra se sitúa en unas 3.000.

"Lo que está fallando aquí es el Estado", ha afirmado Díez.

El debate sobre la vivienda pública

Tania Sánchez ha intervenido durante la explicación del economista para introducir el debate sobre la vivienda pública y las decisiones adoptadas en los últimos años.

Díez ha defendido que el déficit de vivienda pública está relacionado con la desaparición de parte de ese parque del sistema. "Ha desaparecido porque se ha vendido, porque se ha vendido en terreno privado, de privado entre privados, se ha vendido de administraciones a privados", ha señalado.

El debate ha llevado también a hablar del crecimiento de las ciudades y de sus consecuencias sobre los servicios públicos, las escuelas y la movilidad.

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