Alya frena el sacrificio de Cihan para salvar a Boran y toma una decisión que sorprende a todos

Cihan está decidido a someterse al trasplante para salvar la vida de Boran pese al peligro que supone la operación. Alya llega a la mansión con una seria advertencia: la anestesia podría provocar que no volviera a despertar.

Ante la negativa de Cihan a renunciar, la doctora intenta impedir la intervención e incluso amenaza con denunciar al médico. Sin embargo, al comprobar que él mantiene su decisión, Alya da un paso inesperado y se ofrece para ocupar su lugar como donante En tierra lejana.