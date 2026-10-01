Raúl supera el Panel con Bote más accidentado y se asegura el paso a la Gran Final

La emoción es uno de los ingredientes fundamentales en cualquier programa de La ruleta de la suerte. Un factor que se multiplica más si cabe cuando llega el Panel con Bote, cuando se ponen 1.000€ en juego. Ahora bien, pocas veces se viven una prueba tan accidentada como la que han protagonizado Ana, Raúl y Mario.

Raúl ha utilizado el gajo de Empiezo yo y, en su primera consonante, ha perdido el turno. Mario no ha tenido mejor suerte, que también erraba en la letra escogida. Ana, por su parte, caía en el Pierdo turno para volver exactamente a dónde todo empezó.

Esta vez, Raúl no pretendía perder su oportunidad de llegar a la Gran Final. Sin embargo, para conseguirlo, debía caer en la casilla dorada o bien ganar el segundo gajo del Gran Premio. ¡Dicho y hecho! El concursante ha logrado sumar a sus 175€ los 950€ de la Tablet que se iba a llevar.

No obstante, todavía tenía que resolver el panel y no conocía la respuesta. En su última tirada, Raúl ha improvisado pidiendo una consonante al azar y, haciendo honor a su nombre, la ruleta le ha traído la suerte que necesitaba. ¡Directo a la Gran Final!

¿Te has perdido este emocionante Panel con Bote? Puedes verlo completo en el vídeo de arriba.