Begoña descubre el punto débil de Gabriel y pone en manos de Andrés una información que puede perjudicarle

Una conversación entre Gabriel y Miranda despierta las sospechas de Begoña en Sueños de libertad. El empresario quiere renegociar los términos y condiciones de su contrato, una situación que parece preocupar al director de Perfumerías Brossard-de la Reina.

Más tarde, Begoña ve el nombre de Miranda en el despacho y decide contarle todo a Andrés para que pueda utilizar esa información contra Gabriel. Aunque él le agradece que se exponga, ella está decidida a ayudarles para conseguir que Gabriel se aleje de sus vidas cuanto antes.