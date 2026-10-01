La tarta de tres leches de Eva Arguiñano: un postre esponjoso que puedes dejar preparado el día anterior

El secreto de esta receta está en empapar el bizcocho con una mezcla de leche condensada, leche evaporada y nata líquida. Después, debe reposar en el frigorífico durante cuatro horas o, preferiblemente, toda la noche.

Para terminar la tarta, Eva Arguiñano prepara un merengue con claras de huevo y azúcar que distribuye por toda la superficie. Unas frambuesas, flores opcionales y hojas de menta ponen el toque final a este postre que ha preparado en Cocina abierta de Karlos Arguiñano.