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Receta de tarta de tres leches

Receta de tarta de tres leches: Eva Arguiñano prepara el postre perfecto para hacer de víspera

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

La tarta de tres leches de Eva Arguiñano: un postre esponjoso que puedes dejar preparado el día anterior

Eva Arguiñano enseña junto a Karlos cómo preparar una sencilla tarta de tres leches, con un bizcocho muy jugoso, merengue y frambuesas para decorar.

Borja Tamayo
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El secreto de esta receta está en empapar el bizcocho con una mezcla de leche condensada, leche evaporada y nata líquida. Después, debe reposar en el frigorífico durante cuatro horas o, preferiblemente, toda la noche.

Para terminar la tarta, Eva Arguiñano prepara un merengue con claras de huevo y azúcar que distribuye por toda la superficie. Unas frambuesas, flores opcionales y hojas de menta ponen el toque final a este postre que ha preparado en Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

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