Miguel Ríos se muestra apenado por las acusaciones a Zapatero y arremete contra 'Julito' Martínez: "Yo creo que está buscando rebajar pena e incluso quedarse con el botín"

El cantante Miguel Ríos, que siempre se ha definido públicamente como una persona de izquierdas y ha mostrado su cercanía al PSOE y a José Luis Rodríguez Zapatero, ha lamentado la situación que atraviesa el expresidente del Gobierno tras volver a verse salpicado por las investigaciones relacionadas con el rescate de Plus Ultra. Sus declaraciones se producen el mismo día en que Julio Martínez, conocido como "Julito", comparece ante la Audiencia Nacional en una declaración considerada clave para el avance de la causa.

Durante su visita a Espejo Público, Miguel Ríos no ha ocultado la tristeza que le produce ver al expresidente vinculado a este caso, especialmente por la relación personal que ambos han mantenido durante años.

"Ha sido muy impresionante. Yo espero que este amigo impresionante de Zapatero —en referencia a Julio Martínez— no se haga un Aldama. Yo creo que está buscando rebajar pena e incluso quedarse con el botín", afirma el artista.

Ríos ha recordado además la admiración que siempre ha sentido por el exlíder socialista y ha reconocido el impacto personal que le produce la situación. "Un tipo que ha sido un referente en mi vida y del que he formado parte de su círculo íntimo, y en el que he creído muchísimo, que se encuentre en estas circunstancias me da muchísima pena y dolor", aseguró.

Pese a ello, el músico ha defendido que una situación judicial no debe hacerle renunciar a sus convicciones políticas: "Las ideas son defendibles hasta el último momento".

Su crítica a la "Superbowl" española

Durante la entrevista, Miguel Ríos también ha sido preguntado por el espectáculo musical celebrado durante el descanso de la final del Mundial, una iniciativa impulsada por la FIFA siguiendo el modelo de la Super Bowl estadounidense.

El cantante ha reconocido que fue el momento que menos le interesó del encuentro y cuestionó que este formato encaje con la tradición del fútbol. "Fue lo que menos me interesó", ha señalado.

"Esto no es la Super Bowl. Es un espectáculo muy americano que no casa con el fútbol. El descanso es para comentar las jugadas y eso corta toda la emocionalidad del partido y encima te ofrece un espectáculo que no se ve, solo desde casa", criticó.

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