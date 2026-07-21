Paco Castañares, experto forestal, considera inútil "luchar contra un incendio inapagable": pide que se ahorre la energía de los efectivos

Pese a la mejora de las últimas horas, los equipos de emergencia mantienen la máxima vigilancia sobre los grandes incendios forestales que siguen activos en Guadalajara, Segovia y Teruel, pendientes de la evolución del viento y de cualquier cambio que pueda obligar a nuevas evacuaciones. En el caso del incendio de La Mierla (Guadalajara), el más preocupante de todos, las llamas ya han arrasado unas 29.000 hectáreas y han obligado a evacuar 34 municipios, mientras que otros 14 permanecen confinados. Además, el fuego ha cruzado el límite provincial hasta Soria, donde ya ha sido necesario desalojar la localidad de Los Barcones.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este martes que comienza "a verse la luz" en la evolución del incendio, después de que el dispositivo desplegado durante la noche, con más de 600 efectivos, haya logrado empezar a contener algunos de los flancos del fuego. "Dan prácticamente por frenado el avance hacia Soria", ha afirmado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), aunque ha insistido en que las condiciones meteorológicas continúan siendo "muy adversas".

Mientras tanto, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha pedido prudencia sobre la investigación del origen del incendio, pese a que existe un sospechoso relacionado con el uso de maquinaria agrícola cuando esta actividad estaba prohibida. "No condenemos ni responsabilicemos a nadie antes de que concluya. No es el momento de entrar en discusiones políticas, sino de apagar el fuego", ha señalado.

"Hay que proteger a la población"

El experto forestal Paco Castañares considera que el objetivo prioritario ya no debe ser la extinción directa del incendio, sino minimizar sus consecuencias mientras las condiciones meteorológicas sigan siendo extremas. Según explica, "el último comunicado del CECOPI era de atacar alguna zona de la cabeza durante esta noche", aunque advierte de que el incendio "está fuera de capacidad de extinción, no se puede apagar. Da igual los medios que tengamos".

A su juicio, insistir en combatir un fuego de estas características supone un desgaste innecesario de los equipos de emergencias. "Insistir en intentar controlar un incendio inapagable es gastar tiempo y energía y el equipo no va a estar en condiciones cuando haya una oportunidad de apagar el incendio", afirma.

Castañares sostiene que todos los esfuerzos deben concentrarse en proteger a la población y evitar daños mayores. "Hay que concentrar todos los medios y fuerzas posibles en proteger los pueblos", asegura. El especialista recuerda además que las capacidades humanas tienen un límite frente a incendios extremos alimentados por el calor, el viento y la baja humedad.

"Una intensidad térmica de 11,4 bombas atómicas"

"No podemos luchar contra el calor, el viento o el oxígeno. De los elementos que influyen para que haya fuego, solo podemos operar sobre el combustible", explica, al tiempo que defiende la labor realizada por los servicios de extinción. "Las autoridades hace días que no pueden hacer más de lo que hacen", sostiene.

Para ilustrar la magnitud del incendio, el experto recurre a una comparación impactante: "No hay manera humana de enfrentarse a un incendio que lleva generada una intensidad térmica que equivale a 11,4 bombas atómicas. Nadie se puede poner delante de la bomba atómica". Una reflexión que resume la dificultad a la que se enfrentan los equipos de emergencia, que continúan pendientes de la evolución del viento para aprovechar cualquier oportunidad que permita estabilizar definitivamente el incendio.

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