El magistrado Ruiz de Lara, sobre la colaboración de 'Julito Martínez': "Puede reforzar los indicios contra Zapatero"

El magistrado y portavoz de la Plataforma por la Independencia Judicial, Manuel Ruiz de Lara, considera “sumamente positivo” que los investigados colaboren para esclarecer hechos que “corrompen el Estado de derecho” y advierte de que el juez podría volver a citar al expresidente si aparecen nuevos datos consistentes. El magistrado ha asegurado este martes que la colaboración anunciada por Julio Martínez en la causa relacionada con Plus Ultra puede tener un impacto relevante en la situación procesal de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque ha subrayado que cualquier afirmación deberá ser “comprobada y verificada con otros datos que estén en las actuaciones”.

Ruiz de Lara ha explicado que la colaboración con la Justicia tiene como finalidad facilitar el descubrimiento de la “verdad material” y que, en aquellos delitos en los que resulta especialmente difícil reconstruir todos los hechos, el Código Penal prevé la posibilidad de aplicar una atenuante si la ayuda del investigado es real y eficaz. Según ha señalado, no basta con presentar un escrito reconociendo hechos o apuntando a otros implicados: será necesario que la declaración de Martínez se contraste con la documentación existente y con las pruebas adicionales que pueda aportar durante su comparecencia judicial.

Un procedimiento en fase de construcción

El magistrado ha indicado que el expresidente del Gobierno se encuentra investigado porque existen “indicios racionales de criminalidad”, y ha precisado que una eventual confesión de Martínez podría servir para reforzar esos indicios si aporta elementos objetivos que corroboren sus manifestaciones. En ese escenario, ha añadido, el juez instructor podría acordar nuevas diligencias, incluida una nueva declaración de Zapatero, aunque cualquier medida adicional dependerá de lo que soliciten la Fiscalía o las acusaciones y de la consistencia del material probatorio que se incorpore a la causa.

Ruiz de Lara ha defendido que la colaboración de los investigados es una herramienta “sumamente positiva” para perseguir delitos complejos y contribuir al esclarecimiento de los hechos. A su juicio, estas atenuantes no deben interpretarse como privilegios, sino como mecanismos orientados a favorecer que quienes participaron en una trama aporten información útil para la investigación. También ha considerado “paradójico” que se cuestionen este tipo de beneficios procesales cuando sirven para avanzar en el conocimiento de posibles ilícitos penales y proteger el Estado de derecho.

El magistrado ha insistido en que el procedimiento se encuentra todavía en fase de instrucción y que corresponde al juez valorar si las declaraciones de Julio Martínez quedan efectivamente corroboradas y permiten avanzar hacia una eventual apertura de juicio oral. Mientras tanto, ha recordado que Zapatero mantiene intacto su derecho de defensa y podrá aportar las explicaciones y la documentación que considere oportunas para rebatir las acusaciones y tratar de desmontar los indicios existentes en la causa.

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