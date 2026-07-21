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Borja Sémper (PP) deja un divertido momento de su experiencia en la final del Mundial: "Los vídeos no, porque sale la parte más primaria"

El político del Partido Popular admite no tener palabras para definir sus sensaciones durante la Final de la Copa del Mundo que presenció en las gradas del estadio en el que España se hizo con su segunda estrella. Ha hecho públicas varias imágenes a través de Espejo Público pero no se atreve a hacer lo mismo con los vídeos.

Borja Sémper

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Borja Sémper, reconoce que no se le borra la sonrisa de la cara desde la tarde del pasado domingo. Fue uno de los afortunados que presenció en vivo y en directo la victoria de España en el Estadio de Nueva York- Nueva Jersey en la 'finalísima' contra Argentina. A la postre trámite para conseguir esa segunda estrella que ya luce en el escudo de la Selección Española de Fútbol.

"El fútbol son sentimientos primarios, es emoción"

Borja Sémper

Sémper no solo no olvidó la petición de Espejo Público de que compartiera con el programa lo que vivió en la Final de la Copa del Mundo de este 2026, sino que ha cumplido con creces pese a los nervios propios de una cita histórica semejante. Solo había un pero que él mismo explicaba: "El equipo de producción nos había pedido fotos o vídeos. Los vídeos no se pueden compartir porque sale lo parte más primaria en ellos".

Bromeaba a este respecto sobre la emoción a flor de piel, que muchas veces se manifiesta de una manera demasiado intensa: "Uno tiene una imagen ya dudosa, y si encima ya comparte sus vídeos, pues todavía queda más por los suelos".

"Tal y como están las cosas, vamos a dejarlo en fotos", explicaba el político, que decidió acudir a la final empujado por el difícil año que ha tenido en lo personal, por la batalla contra el cáncer que sigue luchando. Nuestro agradecimiento y mejores deseos a un siempre amable Borja.

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