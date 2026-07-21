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Mejores momentos | 21 de julio

Un panel destinado a Arturo: de perder el turno a llevarse un premio redondo

Arturo había tenido muy buena suerte consiguiendo el gajo de ‘Verano’ de 600, y aunque tras el 'Pierde turno' parecía que todo estaba perdido, el golpe de suerte ha sido doble, ¡o triple!

Un panel destinado a Arturo: de perder el turno a llevarse un premio redondo

Un panel destinado a Arturo: de perder el turno a llevarse un premio redondo

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Marta Jorge
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Arturo ha tenido un gran golpe de suerte en este panel de La ruleta de la suerte, llevándose la primera ola del programa. Ha sido el primero en caer en uno de los gajos de ‘Vacaciones’. Podía haber sido cualquiera de las cuatro opciones, pero ha levantado la mejor: el gajo de los 600 euros.

El susto ha llegado cuando se ha animado a tirar una última vez: “Vamos a ver qué tal sale la jugada”, ha dicho justo antes de caer en el ‘Pierde turno’. “Es mal negocio tener dinero y tirar mirando al panel”, le ha explicado Jorge Fernández a Arturo, que ha cometido un costoso error. Después de este fallo, al concursante del atril amarillo solo le ha quedado la esperanza de que le volviese a llegar el turno.

Lo que nadie se imaginaba es que sus dos compañeras iban a caer en el ‘Pierde turno’, Cris ha tenido la oportunidad de usar su comodín, pero como no tenía demasiado dinero en su marcador ha decidido no usarlo. “¡Qué suerte, Arturo!”, le ha felicitado el presentador. Pero es que la fortuna de Arturo no se ha quedado ahí, en la primera tirada tras recuperar su turno ha caído en el ‘Me lo quedo’, lo que le ha permitido quedarse con los 150 euros y el comodín de Cris. Al final el concursante ha resuelto el panel por 750 euros y el comodín, ¡no le ha podido salir mejor la jugada! ¡Dale al play en el vídeo de arriba!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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