“Me llegas a decir 30.000 y te saco 30.000”: Arturo adivina el panel y el premio exacto del sobre en la Gran Final

Arturo ha sido el gran protagonista de este programa de La ruleta de la suerte. El concursante no solo ha hecho muy buenas jugadas, sino que también ha tenido muy buen ojo con los paneles, que los ha resuelto con mucha rapidez durante todo el programa.

“Tres de la playa”, esa ha sido la pista del panel final al que se ha tenido que enfrentar Arturo. Lo mejor ha sido que las letras propuestas han estado muy acertadas, tanto las del programa como las del propio concursante. Así que, Arturo ha resuelto con mucha facilidad las tres palabras: ‘toalla’, ‘sombrilla’ y ‘tumbona’. De hecho, los cinco segundos extra que ha tenido de ayuda final ni siquiera le han hecho falta, porque lo ha resuelto en apenas 3 segundos.

Cuando ha llegado el momento de revelar el contenido, la emoción ha aumentado más aún. Al ver la cifra que había, el presentador le ha querido dar un poco más de tensión al momento y le ha preguntado a Arturo cuánto dinero cree que necesitaría, a lo que Arturo ha respondido que unos 6.000 euros y… ¡justamente esa era la cantidad que había en el sobre! Esta casualidad le ha venido al dedillo al presentador para bromear con Arturo, que se ha ido a casa con 9.725 euros: “Tú me llegas a decir 30.000 y te saco 30.000, lo que tú me hubieras dicho”. ¡Menudo momentazo, revívelo en el vídeo!

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