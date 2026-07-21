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Víctor Resco, ingeniero forestal, alerta sobre los incendios en España: "El gran peligro ahora es la simultaneidad"

Las altas temperaturas y las tormentas eléctricas elevan el riesgo de grandes fuegos en un verano en el que los expertos insisten en que la prevención sigue siendo la asignatura pendiente.

Expertos en incendios

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Mario de Hipólito
Publicado:

Los incendios vuelven a situarse entre las principales amenazas del verano en España. Aunque la campaña avanza con un comportamiento desigual según sus territorios, los expertos advierten de que el riesgo podría aumentar en las próximas semanas debido a la combinación de calor extremo y tormentas secas.

El ingeniero forestal y profesor de la Universidad de Lleida, Víctor Resco, alerta de que el país está registrando incendios cada vez más grandes y difíciles de controlar, superando récords históricos. "Desde el año 94, el incendio más grande que habíamos registrado en Castilla-La Mancha era uno en Albacete que quemó unas 18.000 hectáreas; ahora ya estamos por encima de estos registros", señala.

Además, recuerda que "el año pasado estuvimos a punto de llegar a incendios de 100.000 hectáreas", un dato que refleja el cambio de dimensión que están adquiriendo estos grandes fuegos. "Sabemos lo que tenemos que hacer. Es lo que nos dicen los estudios", afirma, insistiendo en que la ciencia lleva años señalando las medidas necesarias para reducir el riesgo.

Invertir en prevención, la gran asignatura pendiente

Resco defiende que España necesita un cambio de estrategia basado en la gestión activa de los montes. A su juicio, sería necesario destinar alrededor de 3.000 millones de euros al año para reducir la carga de combustible forestal mediante tratamientos silvícolas y el impulso de actividades como la ganadería.

El experto subraya que esa inversión no debería considerarse un gasto a fondo perdido, ya que parte del desembolso podría recuperarse mediante venta de madera, leñas o productos derivados de la actividad ganadera.

El riesgo aumenta por la llegada de tormentas secas

Respecto a la situación actual, el profesor advierte de que el principal factor de preocupación para los próximos días es la posibilidad de que coincidan varios incendios de forma simultánea. "El gran peligro ahora es la simultaneidad por estas tormentas eléctricas, que nos situarían en situaciones parecidas a las del año pasado a partir del 8 de agosto", explica.

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