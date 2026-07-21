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Esta noche en En tierra lejana: Sadakat descubre la foto de Halis y Fikriye... ¡y empieza a sospechar de Alya!

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Esta noche en En tierra lejana: Sadakat descubre la foto de Halis y Fikriye... ¡y empieza a sospechar de Alya!

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La investigación sobre la muerte de Boran da un nuevo giro esta noche. Sadakat encuentra una fotografía en la habitación de Alya en la que aparecen Halis y Fikriye juntos. La matriarca no puede evitar pensar en todo lo que ha descubierto durante los últimos días y, poco a poco, empieza a unir las piezas.

Convencida de que esa fotografía no está ahí por casualidad, rompe a llorar mientras intenta entender qué relación tenía Fikriye con ese hombre. Nare llega en ese momento y encuentra a su madre destrozada. Al verla tan alterada, intenta tranquilizarla y averiguar qué ha ocurrido, pero Sadakat apenas puede contener la rabia. Para ella, esa fotografía puede ser la prueba de que Fikriye calla mucho más de lo que todos piensan.

Lo que Sadakat todavía no sabe es que sus sospechas acabarán teniendo consecuencias muy graves. Está convencida de que ya ha encontrado a los responsables de la muerte de Boran y esa idea la llevará a enfrentarse con Alya. ¿Está a punto de cometer el mayor error de su vida?

Esta noche, capitulazo imperdible de En tierra lejana. A las 23 horas, en Antena 3. Disponible ya en atresplayer.

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