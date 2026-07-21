“¡Maravilloso!”: Arturo cae en el bote y pasa a jugar la Gran final con 3.725 euros

Rosi ha utilizado el ‘Empiezo yo’ en este panel con bote de La ruleta de la suerte, pero tanto ella como su compañera Cris han perdido el turno enseguida. Así que, Arturo ha aprovechado la oportunidad para darlo todo en su turno. Para empezar, se ha llevado el gajo de ‘Ayuda final’, una suerte además, que justo haya caído él, que ha sido quien ha pasado a la Gran final.

Pero el concursante tenía muy claro su objetivo desde el principio: el bote. Jorge Fernández le ha aconsejado comprar alguna letra antes de tirar a por el bote para asegurar el panel y el concursante le ha hecho caso. Ha optado por la letra ‘A’, que ha resultado ser clave para esclarecer del todo el panel y se ha lanzado a tirar de La ruleta: “¡Qué gran tirada!”, le ha felicitado el presentador.

Una única tirada y mucha actitud, eso es lo único que ha necesitado Arturo para caer en el bote. El concursante del atril amarillo se ha emocionado mucho: “¡Y resuelvo!”, ha dicho sonriente. Además, no solo se ha llevado los 1.450 euros del bote si no que la ayuda final que había conseguido en una de las tiradas anteriores también le ha venido muy bien para ir a jugar la Gran final mucho más tranquilo. “Estoy encantado”, ha reconocido después de que el presentador le explicase todo lo que había conseguido. ¡No te puedes perder este momentazo en el vídeo!

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