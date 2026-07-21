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Camiseta de España con dos estrellas

Las camisetas de España con las dos estrellas ya se pueden comprar: las réplicas se adelantan al lanzamiento oficial

Todavía faltan días para que la selección española presente oficialmente su nueva camiseta con las dos estrellas de campeona del mundo, pero muchos aficionados ya pueden hacerse con una. El mercado alternativo se ha adelantado al lanzamiento oficial y ofrece réplicas desde 15 euros tanto en internet como en establecimientos físicos.

Ya se pueden comprar las camisetas de España con dos estrellas

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Rodrigo Díaz
Publicado:

La selección española ha anunciado que el próximo 4 de agosto presentará la nueva camiseta con las dos estrellas bordadas, un diseño que conmemorará el segundo Mundial conquistado por el combinado nacional.

Sin embargo, la expectación ha provocado que las primeras copias hayan aparecido incluso antes de que la Equipación salga oficialmente a la venta.

Réplicas a un clic

Basta con escribir en un buscador “camiseta España dos estrellas” para encontrar numerosas ofertas. Las réplicas se anuncian por unos 30 euros, disponibles en distintas tallas y colores y, en muchos casos, permiten personalizar el nombre y el dorsal. Algunas incluso reproducen el logotipo de la marca oficial, ofreciendo una apariencia muy similar a la Equipación que todavía no ha sido presentada.

De internet a las tiendas físicas

El fenómeno no se limita al comercio online. Espejo Público ha podido hablar con varios aficionados que aseguran haber comprado ya la camiseta en un establecimiento situado en la zona de Goya, en Madrid. En ese caso, el precio era todavía más bajo: 15 euros por la camiseta con las dos estrellas.

La demanda se adelanta al mercado oficial

El entusiasmo por la victoria de España ha disparado el interés por la nueva Equipación, hasta el punto de que el mercado alternativo ha reaccionado en apenas unas horas.

Mientras los aficionados esperan al lanzamiento oficial del 4 de agosto, las copias ya circulan ampliamente tanto en internet como en algunos comercios, convirtiéndose en la primera opción para quienes no quieren esperar para lucir las dos estrellas.

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