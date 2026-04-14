¿Está fundada la acusación a Begoña Gómez del juez Peinado? "No confunda lo que es el tráfico de influencias con el trato de favor"

El juez Peinado ha terminado la investigación sobre Begoña Gómez, la envía a juicio con jurado y en Espejo Público hemos activado nuestra Mesa de Justicia para que dos magistrados nos den su opinión jurídica. Ellos son José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo y a Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Habitualmente con posiciones diferentes, en esta ocasión tampoco han coincidido en sus valoraciones tras la pregunta que les ha hecho Susanna Griso: ¿Quién hace más daño a la Justicia, Peinado con su auto o Bolaños poniendo en duda la profesionalidad del juez?

Manuel Ruiz de Lara: "El auto del juez Peinado es absolutamente ajustado a derecho"

El magistrado Manuel Ruiz de Lara ha defendido que "el auto del juez Peinado es absolutamente ajustado a derecho", no así las declaraciones del ministro de Justicia que le han parecido "una injerencia intolerable. No hace una crítica jurídica, sino que descalifica al juez. Y si encima hay escritos presionando al poder judicial para que le sancione, me parece de una gravedad extrema". Además Ruiz de Lara opina que Begoña Gómez "debe ser la uncia ciudadana de España que goza de la defensa pública del ministro de Justicia ante un proceso penal".

José Antonio Martín Pallín: "La actuación de juez Peinado ha sido excesivamente extravagante"

Por su parte el exmagistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, ha criticado la trayectoria de la diligencia del juez Peinado, que a su parecer es "llamativamente excesiva". En opinión de Martín Pallín, Peinado "a lo largo de estos dos años ha tenido decisiones suficientes para que cualquier persona llegue a la conclusión de que su actuación ha sido extravagante", llegando ha defender las declaraciones del ministro de Justicia, que ha vuelto a cuestionar la decisión judicial: "Han pasado tantas cosas que no me extraña que el ministro de Justicia haga esta crítica". El exmagistrado del Tribunal Supremo le manda incluso este mensaje al juez Peinado: "Oiga, señoría. No confunda usted lo que es el tráfico de influencias con el trato de favor. Que ha habido trato de favor es posible, pero el trato de favor que yo sepa en este momento no es delito".

La Moncloa vs el absolutismo de Fernando VII

En su escrito de 38 páginas contra el que no cabe recurso, el juez Peinado hace alusión "a regímenes absolutistas" y a Fernando VII al aludir al presunto uso de Begoña Gómez de su papel como esposa del presidente del Gobierno en beneficio propio.

Manuel Ruiz de Lara defiende lo que considera "una referencia literaria ante la inexistencia de antecedentes jurisprudenciales en torno a la comisión de delitos del Palacio de la Moncloa, en un auto en el que se relacionan detalladamente todos los indicios".

Sin embargo para Martín Pallín la causa contra Begoña Gómez "es la reacción ante la frustración del 'yo no he sido presidente porque no quiero'".

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