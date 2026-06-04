El negocio de la feria de San Isidro que da trabajo a 700 empleados diarios: "Es un sustento con el que pago mi hipoteca"

En el número 237 de la calle de Alcalá caben 22.500 personas. Es el número de espectadores que puede llegar a albergar la plaza de toros de Las Ventas. Esta maravilla neomudéjar de ladrillo rojo y de gran impacto visual en su saludo a transeúntes que rodean la capital por la M-30, celebra su última semana de feria. Lo hace superando la cifra de fieles que comulgan con los toros. Un 80% de los aficionados de asistencia diaria son abonados a la plaza. En el renacer de cada tarde taurina, en mayo lluviosas y ventosas, en junio calurosas y con moscas, toreros y ganaderos sueñan con la conquista del respetable. En cada paseíllo, mirada al horizonte, que es la Puerta Grande de la gloria. En esa conformación litúrgica de música, oro y paso lento y firme conviven los que buscan el éxito y los que lo permiten...

MÁS DE 700 TRABAJADORES DIARIOS

Toreros y cuadrillas garbean su figura en perfecto orden y compás, pero no lo hacen solos. Aportan color, musicalidad y empaque al cortejo hombres de negro, rojo y verde que, en el papel de actores secundarios, hacen de la corrida de toros un espectáculo único en cuanto a oficios se refiere. "Para mi esto es un sueño que une mis dos pasiones, la equitación y el mundo del toro. Pero es también un sustento económico importante con el que pago mi hipoteca". Rocío es la primera mujer alguacililla. Desde 2019, en su poder recaen (simbólicamente), la llave de los toriles (puerta por la que sale el toro) del coso venteño. En las caballerizas de la plaza saluda a sus compañeros, los mozos de cuadra. "Somos una familia. El mundo del toro une mucho y nos vemos todos los días durante todo este mes". Areneros y mulilleros, que preparan el ruedo de la plaza y arrastran al toro tras su muerte, conviven en los vestuarios de la primera plaza del mundo. "La corrida de hoy ha sido devuelta y se lidiará una del hierro salmantino de Montalvo", comentan mientras uniforman su quehacer, el paseíllo les espera. Tras una puertita de madera, en los bajos fondos de la plaza, nos recibe Alejandro. "Llevo 28 años luciendo el DNI de los toros antes de que salgan al ruedo". Cartelero por vocación, realiza su particular faena tablilla a cuestas, en una imagen casi mesiánica, como Jesús portaba la cruz camino al Gólgota. "No vivo solo de esto pero es un extra muy importante para mi economía".

80 MILLONES DE EUROS: RECAUDACIÓN DIRECTA E INDIRECTA

Rafael Garrido es presidente y director general de Plaza 1, la empresa gestora de la Plaza de Toros de Las Ventas desde 2016, además de CEO de la agencia de viajes Nautalia. Entre sus hazañas al frente de la'champions' del toreo, los aficionados taurinos destacan el rejuvenecimiento del público de los toros y las novedosas campañas de comunicación en el sector. "El éxito que está teniendo la tauromaquia ahora, que humildemente creo que parte de Madrid, está en haber sabido combinar la modernidad de la gente joven y las nuevas tendencias, con la tradición y la verdad del mundo del toro". Diecinueve de veintiocho carteles de 'no hay billetes' avalan su 'labor de cabeza visible' en esta feria. "Tenía una apuesta con algún colaborador mío y creo que la he ganado". La asistencia durante todo el mes de mayo al coso taurino ha vuelto a superarse respecto a temporadas anteriores y eso repercute en toda la ciudad. "El Ayuntamiento estima el gasto de esas 20.000 personas que de media nos visitan diariamente en unos 80 millones de euros repercutidos en la ciudad de Madrid".

Si bien el punto álgido del calendario está representado en la feria de San Isidro, Las Ventas es una plaza de temporada. "Los primeros festejos son en marzo y los últimos en octubre con la feria de otoño, donde también hemos batido récord de asistencia. La mayoría de nuestros trabajadores están durante todo el año con nosotros, pues en invierno también hacemos conciertos en una carpa para 3.000 personas". El efecto dominó del gasto hace que empresarios vecinos de los barrios de Ventas, Salamanca, Guindalera, aprovechan esta inyección económica de la feria. "Yo tengo 38 trabajadores este mes y hacemos unos 30kg semanales de rabo de toro. Un día bueno hacemos una caja de entre veinte y treinta mil euros. La feria tenía que durar un mes más". Apunta César Molero, conocido hostelero de la zona que recibe clientela internacional y rostros socialités en su restaurante Casa Toro. Las cifras son cifras y cifras son, pero basta con asomarse un miércoles de mayo - principios de junio a las 18:30h. a los alrededores de Alcalá 237 para confirmar empíricamente que el runrún social de "los toros están de moda", tiene una justificación tangible y experiencial en la ciudad de Madrid.

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