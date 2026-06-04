Así ha sido la entrevista completa a Raphael en El Hormiguero

La visita de Raphael a El Hormiguero ha estado marcada por la cercanía y la experiencia de una trayectoria única. Entre confidencias y momentos entrañables, el cantante ha repasado algunos de los capítulos más importantes de su carrera.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre el susto que sufrió después de que le descubriesen un linfoma cerebral poco después de su último paso por el programa. Según ha dicho, sintió verdadero "terror" y ha asegurado que "hay que estar siempre alerta".

Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer uno de los hitos menos sonados del cantante. Tal y como han comentado, Raphael fue el encargado de inaugurar la televisión a color en Puerto Rico en lo que fue una noche inolvidable para él.

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