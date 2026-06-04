La discreta muerte de La Bruja Lola hace siete años: ¿por qué su familia no renueva su nicho?

La figura de La Bruja Lola marcó la época de finales de los años noventa y comienzos de los 2000 en la televisión de nuestro país. Sus consultas en directo y su inconfundible personalidad la convirtieron en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla. Sin embargo, tras años de gran exposición mediática, la vidente fue perdiendo protagonismo hasta quedar prácticamente desaparecida.

Tal fue la discreción durante sus últimos años, que hoy hemos descubierto que falleció en 2019. La concesión del nicho donde descansan sus restos expiró en 2024 y, ante la falta de respuesta por parte de sus familiares al pago de las tasas correspondientes, existe el riesgo de que sus restos sean trasladados a una fosa común.

Ante esta situación, varios amigos cercanos han decidido movilizarse para hacerse cargo de los costes necesarios y garantizar que quien fue uno de los personajes televisivos más recordados pueda seguir descansando en un lugar digno. Algo que nos ha permitido conocer la noticia de su fallecimiento siete años después.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con un vecino de La Bruja Lola, que desvela que su familia siempre tuvo problemas de dinero. "Su hijo tenía muchos problemas, vendió el piso y se quedó viviendo dentro de okupa", afirma.

Ningún familiar ha respondido a la renovación del nicho, posiblemente por problemas económicos. ¿Dónde irá el cuerpo de La Bruja Lola?

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