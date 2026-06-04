Pasapalabra se llena de perros: el emotivo homenaje de concursantes e invitados a sus mascotas

Los perros se han convertido por un momento en los protagonistas de Pasapalabra. Los paneles de Palabras Cruzadas han estado dedicados a términos caninos y así es cómo la prueba se ha convertido en un cariñoso homenaje a estas mascotas. Por supuesto, ambos equipos han hecho sendos plenos, demostrando cuánto saben de estos animales.

Primero ha jugado el equipo de David. Aunque Juanma López Iturriaga y el concursante han sacado algunos aciertos, más de la mitad los ha logrado Neus Sanz. Lo ha hecho con calma, muy a su manera. Después, Roberto Leal la ha invitado a nombrar a su perra. “Mima”, ha revelado la actriz.

Lo que no sabía el presentador es que acababa de abrir la veda para que todos se acordaran de sus mascotas: Juanma, Nya de la Rubia y también los dos concursantes, Javier y David. De esta manera, los espectadores también han descubierto cuántos perros tienen y, en algunos casos, hasta su raza. ¡Dale al play!

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