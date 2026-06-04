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Arancha Suárez Palomino, pareja de Luis Lorenzo, desvela cómo afronta el juicio: "Estoy tranquila"

El actor y su mujer, Arancha Suárez Palomino, declararán mañana por el juicio de la muerte de la tía Isabel. Ambos responderán por presuntos delitos de estafa, maltrato y retención ilegal.

Arancha

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Luis Lorenzo y su mujer, Arancha Suárez Palomino, se sientan en el banquillo por las circunstancias que rodearon la muerte de Isabel, la tía de Arancha. Esta falleció en 2021 en extrañas circunstancias y según el entorno de la pareja, fue presuntamente retenida, aislada, maltratada y estafada por ambos durante los últimos meses.

A raíz del juicio, Luis Lorenzo ha sido acusado por varias personas de su entorno y exparejas de ser una persona aprovechada y que solo buscaba dinero. Tanto es así, que su examiga, Teresa Bueyes, afirmó que siempre buscaba mujeres ricas y sin descendencia.

Carmen Lomana

Luis Lorenzo y Arancha defienden su inocencia. El propio actor advertía ayer a la salida de los juzgados que la justicia seguía su curso. "La sesión de hoy ha ido muy bien, cada vez se van viendo más contradicciones", señalaba.

Hoy hemos podido hablar con Arancha, que se muestra serena y dice confiar también en la justicia a la salida de la Audiencia Provincial de Madrid. "Estoy tranquila", afirma.

Nuestra compañera Arancha Pérez Ponce, que ha podido hablar con ella y con Luis Lorenzo, aclara que ambos mantienen una actitud muy cercana en la sala. "Ella se apoya mucho en él, quieren dejar claro que siguen siendo un matrimonio", señala nuestra reportera. ¡Dale al play para verlo al completo!

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