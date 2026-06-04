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Gender reveal

Desvelamos en directo el sexo del futuro nieto de Alonso Caparrós

Alonso Caparrós va a ser abuelo a los 55 años. Hoy, en Y ahora Sonsoles, desvelamos el sexo del bebé que va a dar a luz su hija Claudia.

Gender reveal

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Claudia Caparrós, la hija del famoso presentador Alonso Caparrós, está embarazada. Así se lo desvelaba a su padre hace apenas unos meses, con un emotivo vídeo en redes sociales.

Caparrós

Alonso confiesa que no esperaban al bebé, sí que lo deseaba. De hecho, la noticia ha llenado de ilusión la vida de Alonso Caparrós, que está deseando convertirse en abuelo.

El presentador espera poder recuperar el tiempo perdido con su hija y estar presente con su nieto. Así, Caparrós busca redimirse de un pasado en el que no pudo pasar todo el tiempo que le hubiese gustado con su familia.

En Y ahora Sonsoles, Claudia y su padre Alonso han desvelado en directo el sexo de su bebé... ¡y va a ser niña! ¡Dale al play para ver el gender reveal!

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