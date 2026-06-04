Ni el Papa León XIV ni Bud Bunny: el evento que promete dejar una recaudación millonaria en la ciudad de Madrid

Madrid se ha convertido por unos días en el epicentro de los eventos internacionales. La capital juega en la Liga de los grandes eventos la misma semana en la que el Papa León XIV visita la ciudad mientras Bud Bunny ofrece una sucesión de conciertos para sus fieles musicales. En este momento Madrid se puede considerar un destino ideal para alguien que está de vacaciones y quiere vivir en primera persona los eventos que se celebran en la ciudad. Estos eventos aumentarán el gasto en la ciudad por la venta merchandising consumiciones, uso de transportes y pernoctaciones.

El experto económico Ismael García- Villarejo nos aclara cuál de los dos eventos va a generar más beneficios para la ciudad. Señala que la gente que va a ver a Bud Bunny ha pagado una entrada pero esa empresa tiene sede en EEUU, no en Madrid; por lo que el beneficio no repercute en la ciudad. Sin embargo, la visita del Pontífice va a generar visitantes de fuera y "eso es mucho más interesante cuando estás generando un gran evento".

Entre 95 y 120 millones de euros

El Papa va a dejar una ciudad repleta de millones de fieles que van a abarrotar Madrid. El experto señala que la visita puede generar entre 95 y 120 millones de euros, mientras que los conciertos del artista puertorriqueño son unas vacaciones musicales en las que Madrid va a mover unos 200 millones de euros; pero que no repercutirán directamente en la ciudad. "Es más interesante la visita del Papa que los conciertos de Bud Bunny".

Pero si hay un evento que va a dejar una recaudación millonaria en Madrid los próximos meses ese será el Gran Premio de Fórmula 1 que acogerá la capital. El público de Fórmula 1 tiene un ticket medio más alto de rendimiento real para la economía de Madrid. La periodista Rosa Belmonte pone sobre la mesa que hay que pensar también en todos los profesionales que no pueden trabajar por los cortes de tráfico que genera la visita.

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