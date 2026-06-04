Ester Expósito, hermética sobre sus últimas fotografías con Mbappé: "No te voy a decir nada"

Ester Expósito muy relajada y visiblemente bronceada tras su estancia en Ibiza. La actriz no ha tenido problema en comentar cómo se encuentra, pero ha preferido mantenerse discreta cuando la conversación ha girado hacia las fotografías que ha protagonizado junto a Mbappé en la portada de la revista Diez Minutos.

Al ser preguntada por las imágenes, en las que ambos aparecen en una moto de agua, la actriz ha reaccionado con naturalidad: "¿Qué fotos?". Sin querer entrar en detalles, Ester se ha limitado a responder: "Bueno, pues qué te voy a decir". Ante el comentario del reportero de que eran unas fotos muy bonitas, la actriz ha respondido con un escueto: "Sí, sí".

Ester Expósito hablando con la prensa en el aeropuerto | Gtres

Unas fotografías que confirman que la relación entre el futbolista y la intérprete se consolida, aunque prefiera no entrar en detalles sobre ello y seguir manteniendo su vida privada alejada de las cámaras.

"Sabes que en mi vida personal no te voy a decir nada", ha respondido cuando le han preguntado directamente por Mbappé y por cómo lleva la distancia ahora que el jugador está concentrado con la selección francesa.

Ester Expósito en un evento de Desigual | Gtres

Además de las preguntas sobre su situación sentimental, Ester también ha sido preguntada por la polémica que surgió hace unos días tras su presencia en La Casita de Bad Bunny. Después de pronunciarse recientemente sobre las críticas recibidas, la actriz ha agradecido el apoyo de todas las personas que han salido en su defensa: "Eso es muy bonito siempre".

Por el momento, Ester ha asegurado que atraviesa una etapa tranquila y ha adelantado que pronto llegarán nuevos proyectos profesionales.