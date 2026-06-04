Begoña planta cara a Gabriel tras su decisión de marcharse a París sin consultarle: “Es tu oportunidad perfecta para aislarme”

El inminente cierre de la fábrica está poniendo patas arriba la vida de los trabajadores, pero va a beneficiar a Gabriel. Y es que, el director de la perfumería ha convencido a Brossard de formar parte de la cúpula directiva en Francia y le ha comunicado a Begoña que se mudarán a París junto a Julia y Juanito.

Esta noticia no ha hecho nada de gracia a la joven, que teme que este traslado suponga el fin definitivo de su “libertad”. No obstante, Gabriel ha hecho oídos sordos a las quejas de su mujer y ha seguido alardeando de las ventajas que supondría mudarse a la capital francesa.

Sin embargo, nada de esto ha convencido a Begoña, que le ha reprochado haber tomado esta decisión sin consultarle: “Es la mejor solución para ti, porque no has pensado en tus hijos ni en mí”.

La enfermera es consciente de que si Gabriel ha tomado esta decisión en parte es por su futuro laboral, pero sobre todo para poner en jaque la vida de Begoña: “Es la oportunidad perfecta para aislarme del mundo y que esté obligada a depender de ti”.

A pesar de todo, Gabriel le ha dejado claro que la decisión está tomada y que si se lo ha contado ha sido para informarle, no para pedirle su opinión. ¿Podrá Begoña impedir que Gabriel se salga con la suya, nuevamente?

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