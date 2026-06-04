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Muere a los 3 años la hija de la influencer 'La Negra del Swing' tras caer a una piscina: habría seguido a un gato

La tragedia ocurrió durante unas vacaciones familiares en una villa de Republica Dominicana

Imagen de archivo de una piscina

Imagen de archivo de una piscinaIstock

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El pasado 31 de mayo, Amanda Michelle Maldonado, de tres años e hija de la creadora de contenido Guillersis, conocida como 'La Negra del Swing', murió ahogada tras caer a una piscina. Ocurrió en torno a las 7 de la mañana cuando la pequeña despertó mientras su madre atendía a su otro hijo.

Según medios locales como HT Noticias o Univision, la niña abandonó la villa de Puerto Plata en Republica Dominicana, donde la 'tiktoker' y su pareja, el empresario Manny Maldonado, junto a sus dos hijos, salió siguiendo un gato y cayó accidentalmente a la piscina.

La menor fue reportada como desaparecida dentro del área recreativa, se inició una búsqueda que terminó horas después con el hallazgo de su cuerpo.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias exactas del accidente, mientras las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo y condolencias de sus seguidores, que agradeció en Instagram: "Gracias a todos por sus mensajes ahora no puedo leerles pero muy pronto mi ángel me dará fuerza".

"Mami, tu último día conmigo"

"Querida princesa, hoy te entregamos en las manos del Señor. Descansa en paz, libre de todo sufrimiento, rodeada del amor eterno de Dios. Gracias por cada sonrisa, cada abrazo y cada instante que compartiste con quienes te amaron", escribió en redes sociales.

La madre de la víctima es una creadora de contenido originaria de Jarabacoa, República Dominicana y es conocida en redes sociales como 'La Negra del Swing', donde comparte contenido familiar junto a sus hijos y el empresario, quien según los reportes, también es muy conocido en la región.

Días después de su muerte, compartió una fotografía junto a ella en la que aparecía besando a la pequeña: "Mami, tu último día conmigo". Además, también informó del velatorio donde darían el último adiós a su hija: "Amanda Michelle Maldonado será velada en la funeraria Don Bosco a partir de las 4:30".

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