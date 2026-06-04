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Acusado un joven por abusar sexualmente de más de 360 niños y adolescentes

Un joven de 27 años, acusado de abusos sexuales a 361 niños en Finlandia. Contactaba con ellos a través de Snapchat y poseía miles de archivos de material pedófilo.

Policía finlandesa.

Policía finlandesa.Getty Images

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Anna Martín
Publicado:

La Fiscalía finlandesa ha inculpado este pasado miércoles 2 de junio a un joven de 27 años por, presuntamente, haber abusado sexualmente de 361 menores.

El acusado contactaba a través de la red de mensajería Snapchat con las víctimas, que eran niños de entre nueve y quince años en el momento de los hechos, entre 2019 y 2022. Asimismo, también poseía material pedófilo y lo había difundido.

Por todo ello, el Ministerio Público le atribuye los cargos penales de abuso sexual agravado de menores, abuso sexual de menores y difusión agravada de imágenes que representan a menores de forma sexualizada.

Les pedía por Snapchat fotos y videos

Según fuentes policiales, fue en 2022 cuando las fuerzas de seguridad descubrieron miles de videos e imágenes de niños en el teléfono móvil del hombre durante un registro por otro caso penal.

Se sospecha de que el acusado pidió a los menores, a través de Snapchat, que se hicieran fotos o vídeos con muy poca ropa o desnudos y que se los enviaran. Además, en ocasiones les pedía que realizaran actos sexuales, como masturbarse o mantener relaciones con otros menores, y que le enviaran las imágenes y vídeos.

Podría haber más víctimas

La Policía trató de identificar a los menores durante dos años, un largo proceso que concluyó con la identificación de 361 niños, aunque en algunos casos no se pudieron presentar cargos y cientos de menores más siguen sin ser identificados.

Está previsto que el juicio contra el presunto pedófilo comience a principios de septiembre en el tribunal de Distrito de Pirkanmaa, en la ciudad de Tampere, en el sur del país.

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