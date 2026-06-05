El ‘Sí, quiero’ más esperado de Daryl y Carol: “Tú haces mi mundo mejor”

Carol ha decidido regresar a Madrid tras una bonita conversación con su familia en la que le han apoyado y animado a buscar su felicidad.

En pleno vuelo, la azafata ha escuchado una voz muy familiar que ha contado como le gusta tomar la cerveza.

Daryl ha aparecido delante de todos los pasajeros para pedir perdón a Carol por todo lo que ha ocurrido.

“Te quiero como no he querido a nadie y me has enseñado a valorar la vida” le ha dicho el piloto en una preciosa declaración de amor.

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