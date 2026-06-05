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Mejores momentos | Capítulo 7

El ‘Sí, quiero’ más esperado de Daryl y Carol: “Tú haces mi mundo mejor”

En pleno vuelo de regreso a Madrid, la azafata ha recibido una sorpresa por parte de Daryl.

El ‘Sí, quiero’ más esperado de Daryl y Carol: “Tú haces mi mundo mejor”

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Carmen Pardo
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Carol ha decidido regresar a Madrid tras una bonita conversación con su familia en la que le han apoyado y animado a buscar su felicidad.

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En pleno vuelo, la azafata ha escuchado una voz muy familiar que ha contado como le gusta tomar la cerveza.

Daryl ha aparecido delante de todos los pasajeros para pedir perdón a Carol por todo lo que ha ocurrido.

“Te quiero como no he querido a nadie y me has enseñado a valorar la vida” le ha dicho el piloto en una preciosa declaración de amor.

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