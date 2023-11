Sánchez, a carcajada limpia en el Congreso: "Dice que no es presidente porque no quiere"

Uno de los momentos más tensos de la primera jornada de sesión de investidura en el Congreso, como era de esperar, se ha producido al hablar sobre el acuerdo entre PSOE y Junts para llevar a cabo la ley de amnistía.

Sánchez, que tardó casi una hora y media en mencionar la palabra "amnistía" durante su primer discurso, aseguró que esta "no será un ataque a la Constitución, sino una muestra de su fortaleza".

Sin embargo, la ley de amnistía solo acababa de aparecer por el Congreso de los diputados, ya que el resto del debate giraría alrededor de ella.

Durante su primera intervención, Feijóo hizo referencia a la negación que hacía Sánchez de la amnistía "cuando aún no necesitaba los votos independentistas". El líder del PP también recordó una serie de promesas que Sánchez hizo pero no llegó a cumplir.

En la réplica, el presidente en funciones ha dicho lo siguiente: "Yolanda Díaz se ha entrevistado con Junts, ha dicho dónde y de qué han hablado. Usted recrminia a Cerdán haberse reunido con Junts y hemos dicho dónde y de qué hemos hablado, cuáles son los acuerdos, son públicos y de hecho usted los reprocha. Señor Feijóo, ¿quién del Partido Popular se vio con quién de Junts, dónde, cuándo y qué trataron?. El caso es que no salió elegido, señor Feijóo, perdió. Había que justificar y entonces nace la original teoría de 'No soy presidente porque no quiero'".

Entre risas, Sánchez añadía: "Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del Gobierno pudiendo serlo".