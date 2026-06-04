La receta definitiva de Mikel Iturriaga en La Pista: gana a su hermano Juanma gracias a la ‘Tómbola’

Qué mejor canción que ‘Tómbola’ para poner banda sonora al tercer y definitivo duelo entre los hermanos Juanma y Mikel López Iturriaga en La Pista. La tensión era máxima porque cada uno se había llevado una canción en las dos pasadas tardes. Además, todavía resonaba el énfasis con el que el exbaloncestista celebró su victoria en el último programa, con un “¡En tu cara!” del que se disculpó de inmediato.

Este cara a cara se ha puesto emocionante a medida que pasaban las pistas pero ambos seguían despistados. El segundo fragmento ha sido clave. Juanma, más rápido con el pulsador, se ha confundido al pensar en Concha Velasco y apostar ‘La chica ye-yé’. Intuía que iba a fallar y así ha sido, consciente de lo que iba a ocurrir. Mikel ha terminado su primera visita a Pasapalabra como la empezó: ganando.

“Toma, toma, toma”, ha repetido el crítico gastronómico, que ha terminado cocinando la receta musical perfecta. De hecho, Juanma, en un gesto tan deportivo como ejemplar, le ha dado la enhorabuena: “Bien ganado”. ¡Revívelo en el vídeo!