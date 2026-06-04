El hito menos conocido de Raphael: "Fue una noche inolvidable para los restos de mi vida"

Raphael ha pisado el plató de El Hormiguero demostrando por qué sigue siendo un referente para varias generaciones. Su entrevista ha dejado una conversación sincera, amena y cargada de historias que han cautivado al público.

Esta vez, Pablo Motos se ha interesado en hablar sobre uno de los hitos menos conocidos de Raphael. Según ha desvelado el propio presentador, el cantante fue el encargado de inaugurar la televisión a color en Puerto Rico.

El jiennense ha contado cómo fue aquel día en el estadio Iron Victor con una lluvia tremenda en la década de los 60'... ¡Justo el mismo año en el nació Pablo Motos!

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